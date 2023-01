“Comía una vez al día”: Margarita Ortega reveló los complejos momentos que vivió antes de ser actriz

Margarita Ortega es una reconocida actriz y presentadora, quien se ganó el cariño de los televidentes gracias a su sencillez y espontaneidad ante las cámaras. Si bien, no ha descartado volver a la actuación en los últimos años se le ha visto llevando a cabo su rol como presentadora. Primero, se dio a través de noticias RCN y posteriormente, en el noticiero CM&.

Sin dejar de lado, que busca acercarse a sus fans por medio de sus sociales y esporádicamente realiza algunos encuentros de lectura, teniendo en cuenta la importancia que tiene para ella el seguir aprendiendo cada día. Pero, todo no ha sido color de rosa para la caleña, pues reveló los difíciles momentos que ha tenido que atravesar durante su carrera durante el programa de entretenimiento ‘La Red’.

Ortega indicó que su primera aparición en la televisión se dio gracias a que acompañó a una de sus amigas a la audición de una nueva producción. Aunque ella decidió quedarse fuera del lugar, minutos después el director de la telenovela salió del set y al verla le pidió que realizara el casting y allí fue donde quedó seleccionada para el papel.

A pesar de que su talento para la actuación es indiscutible, mantenerse dentro del mundo de la actuación no ha sido para nada sencillo. Pues, antes de esto tuvo que pasar algunos complejos trabajos los cuales no fueron de su total gusto, tuvo que hacer bolsas y trabajar en un bar de cali para poder sostenerse. Aun así no lograba saldar todas sus necesidades y en ocasiones tuvo que comer una vez al día o comer solo lentejas.

En medio de esto, apareció la oportunidad de ser presentadora y no lo dudó ni un segundo en aceptarlo: “Estaba tan hambrienta que dije, un nuevo trabajo me ayudará”. Días más tarde tuvo su audición y pocas horas después le confirmaron que había sido la elegida para ser parte del equipo de un reconocido medio.

Finalmente, Ortega aseguró que antes de esto no había hecho nada que tuviera que ver con la televisión y cada uno de estos proyectos se fueron dando poco a poco y al estar ante las cámaras no solo las palabras, sino que su actitud fluían. Actualmente, Margarita es una de las presentadoras y actrices más reconocidas y queridas en el mundo del entretenimiento.