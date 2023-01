¿Qué tal sí tuviera veneno?: Karol G recibió comida de desconocida y la probó sin miedo

Karol G ha sido catalogada como una de las cantantes más queridas con sus fanáticos, teniendo en cuenta que siempre se conmueve y trata de saludarlos en todo momento, incluso regalándoles boletas para sus conciertos. Sin embargo, algunos comentaron que su acto fue muy peligroso, sobre todo porque no se saben las intenciones de las demás personas.

La cantante se ha hecho viral en muchos momentos de su vida, teniendo en cuenta que ha ido hasta los barrios más alejados, solamente por darle la alegría a sus fanáticos. Se ha subido a carro, se ha tomado mil fotos, ha bailado, ha enviado saludos, y hasta le ha regalado cosas a más de uno, pues es muy agradecida con todas las personas que la han seguido desde hace tanto tiempo.

Fue este caso que generó emociones encontradas en redes sociales, sobre todo por lo peligroso que puede ser. Karol G iba saliendo en su camioneta negra, cuando fanáticos se le acercaron y empezaron a regalarle cosas, entre esas una rosa y un perro caliente. Lo gracioso, es que Karol G apenas lo ve, lo coge con muchas ganas y se lo lleva a la boca inmediatamente.

La reacción de Karol G se hizo famosa, pues consideran que nadie se puede negar a un buen perro caliente. Sin embargo, muchos casos de fanáticos que tratan de matar a su máxima inspiración se han conocido al rededor del mundo. John Lennon, Selena Quintanilla, entre otros casos que han estremecido al mundo del entretenimiento.

“Muy linda y ese perro se veía muy rico, pero debería ser más desconfiada con tanta maldad en el mundo” “Alguien que me mire como Karol mira el hot dog” “Las mujeres no queremos rosas, queremos comida” “Ella se hace la que se lo come, pero no, ella debe cuidarse hay gente mal intencionada” fueron algunos comentarios.