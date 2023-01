Primer capítulo de ‘Survivor’ y ya descubrieron la más peleona de la competencia

Sin duda, ‘Survivor, la Isla de los Famosos’ supone un reto muy grande para muchos de ellos, teniendo en cuenta que la mayoría están acostumbrados a un estilo de vida lujoso y muy cómodo. Sin embargo, muchos de ellos han querido aceptar el reto porque quieren probarse a sí mismos. Algunos famosos entraron con la actitud de amistad, pero otros, definitivamente, entraron con tres piedras en la mano y según Mateo Carvajal, esos errores pueden costar.

Aparte de lo interesante que es ver a personas compitiendo físicamente, lo es más cuando se tratan de personajes públicos, teniendo en cuenta que se encuentran en condiciones extremas, alejados de su familia, sin comunicación, solamente con la fuerza mental de llegar a, literalmente, sobrevivir.

A pesar de que se sabe que es una competencia, algunos han optado por ir más tranquilos por tratarse del primer día, pero el comentario de esta deportista, en plena presentación, dejó a todos fríos y hasta con ganas de no volver a conversar con ella.

Lina Real catalogada como la Carla Giráldo de ‘Survivor’

Siendo la primera noche, todos los famosos se sentaron para hablar entre ellos, presentarse y contar las expectativas que tenían. En ese momento, la fisicoculturista Lina Real, tomó la palabra y afirmó, “Yo no vengo aquí hacer amigos, vengo a disfrutar y a dar guerra porque no me iré de aquí sin haber llegado a la final”

Ante esto, varios de sus competidores aseguraron que no era la mejor actitud para iniciar, pues ya todos empezarían tomar malas actitudes con ella. Mateo Carvajal la llamó primípara por no saber como entrar en un grupo que ya tiene experiencia con realitys y sabe lo complicado que es llevársela mal con sus compañeros, pues hasta Camilo Pardo le dijo, “cálmate amigo”