“No me voy a dejar vencer”: periodista de Séptimo Día salió de UCI y se someterá a quimioterapia

Séptimo Día, programa de investigación periodística que emite cada domingo, cuenta con uno de los reporteros con mayor trayectoria.

Se trata de Diego Guauque, quien el pasado domingo, a través de su cuenta en Instagram, compartió un video con sus seguidores, informando que presentaba serios problemas de salud, luego de llegar de un viaje con su familia de Argentina.

“La primera semana de enero cuando regresé de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal que me impidió seguir durmiendo. Me hicieron una ecografía y me encontraron una masita”.

Esa masita, dijo, se trata de un sarcoma o un tumor maligno que se alojó en su estómago. Por lo que tuvo que ser rápidamente intervenido para retirarlo.

Así sigue su estado de salud

Luego de dos días sin compartir nada en sus redes sociales, el periodista publicó un video en la tarde de este martes, actualizando a sus seguidores sobre como se encuentra.

Conectado y bajo observación médica en la Clínica Santa Fe, señaló que satisfactoriamente salió rápidamente de la Unidad de Cuidados intensivos, pues los doctores le daban al menos dos días más en esta sección del Hospital.