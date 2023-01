“Qué culpa de tener genética bonita”: Jessica Cediel contestó a sus críticos y le sacaron en cara su edad

Jessica Cediel es una presentadora y modelo a quien se le vio durante varios años siendo parte de ‘Muy buenos días’ en compañía de Laura Acuña y Jota Mario Valencia. Aunque hace un tiempo decidió emprender un nuevo rumbo en Estados Unidos esto no duró mucho, pues, actualmente hace parte de ‘La Descarga’ junto a Carlos Calero y asegura estar más emocionada que nunca por este nuevo rol en el país.

La bogotana suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varios detalles de su vida privada, pero omite cuando de relaciones amorosas se trata. Jessica ha optado por llevar a cabo otras pasiones entre ellas, el baile y el canto. Aunque tiene acostumbrados a sus seguidores a arriesgar a nuevas actividades esto no ha sido impedimento para que las críticas sean las protagonistas de sus publicaciones.

La más reciente polémica se dio porque Cediel compartió un clip bailando. En este luce un crop top blanco y un jean descaderado. Si bien, Jessica ha resaltado que el bailar la hace sentir libre, lo disfruta y por este motivo comparte su felicidad con sus fans, no quiere decir que las críticas no puedan afectarla. Horas más tarde, aseguró que no podía dormir bien, así que optó por revisar los comentarios y según ella no entiende por qué la gente hace tanto escándalo por un simple video bailando.

En medio de su relato indicó que en su mayoría son las mujeres quienes suelen criticar e incluso le recalcan la edad que tiene. Cabe resaltar que Cediel tiene 40 años. Seguidamente, decidió mostrar su abdomen plano “Qué culpa tengo, ya así soy, cuál es el problema. No tengo la culpa de cuidarme, de amarme, de tener una genética bonita gracias a Dios”.

La presentadora aprovechó el momento para recalcar que aquellas mujeres que solo entran a su perfil con el fin de atacarla deberían trabajar en ellas mismas. Pues, el odio y el veneno es uno de los peores males para el corazón. Minutos más tarde, dejó en claro que no dejara de bailar y hacer lo que le gusta simplemente, porque algunas personas la critican e incluso resaltó que no tendrá la misma vitalidad, ni el mismo cuerpo cuando tenga 90 años, así que hará todo por disfrutarlo.

Finalmente, Jessica aconsejó a sus fans pues, les hizo una especial invitación para que hagan lo que sus corazones desean sin importar el qué dirán, ya que, el tiempo no se recupera y según ella hay que hacer lo que diga el corazón.