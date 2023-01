Influencer compró un pantalón de dos millones de pesos que le sirvió solo por un día

Valeria Giraldo es muy bien conocida en redes sociales. La misma mujer se volvió tendencia porque se creía que era el reemplazo de Lina Tejeiro, pues se decía que tenía una especie de relación con Juan Duque, luego de que se les vio una interacción bastante interesante en Twitter, pero al parecer, solo serían amigos.

Ahora, Valeria vuelve a ser tendencia por una prenda que compró y le salió bastante cara a diferencia de lo que normalmente se encuentra.

Valeria es Miss Universo Medellín y se ha destacado porque aparte de ser una mujer muy bella, es abogada y ahora presentadora de televisión, además de promover constantemente su contenido en redes sociales.

Ahora, Valeria se volvió tendencia nuevamente, pero esta vez por una compra de un pantalón bastante costosa, “Compré un pantalón de casi 2′000.000 de pesos en Silvia Sheratzi, aun cuando yo decía nunca gastarle tanto dinero a una prenda, pero me gustó tanto que no lo pensé y lo hice. Lo usé 1 día y por error me lo echaron a la lavadora (se lavaba en seco) y se encogió y se rompió” fue el comentario de Valeria.

Giraldo no solo se llevó críticas por comprar prendas tan costosas y no saberlas usar, sino que también se burlaron de ella por haber escrito mal el apellido de dicha Silvia Tcherassi. A pesar de que le aconsejaron utilizar la tela para hacer un short, ella reveló que prácticamente todo el pantalón se rompió, quedando completamente inservible.

Lo interesante de todo el “bullying” que le hicieron en redes sociales, es que ella se pronunció asegurando que hasta ella misma se estaba burlando por las cosas que le pasaban.

Sin duda, si aceptó que su pequeño error le costó dos millones de pesos que perfectamente pudo gastar en otra cosa.

