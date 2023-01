“El último de navidad”: Miguel Varoni subió un peculiar video a su Instagram que no pasó desapercibido

Varoni ha sido noticia en los últimos días por su apariencia, la cual es cuestionada por varias personas en redes sociales que consideran que se ve muy delgado y de la imagen que había hace unos años ya no queda nada, algo que al parecer no le importa mucho al argentino, que en más de una ocasión ha dicho “me veo lindo”, de cierto modo respondiendo a quienes hablan de como se ve, mostrando que no le importa mucho lo que digan de él.

Aunque ya no es tan frecuente ver a Miguel Varoni en programas de televisión frente a las cámaras, su paso por la novela ‘Pedro el escamoso’ en el papel protagónico de Pedro Coral, hace que los colombianos y latinoamericanos en general tengan muy en cuenta al actor, productor y director. Esta novela ha sido una de las más exitosas del país, estando al nivel de ‘Yo soy Betty la fea’.

Por eso el polifacético artista no descuida sus redes sociales y constantemente está subiendo contenidos, al parecer hablen mal o hablen bien lo importante es que hablen como dice el popular adagio y Varoni se presta para hacer videos y fotografías bastante curiosas que hacen que las personas reaccionen a sus ocurrencias.

Hace unas horas Miguel compartió en su cuenta de Instagram un video en el que escribió “El último de navidad”, suponemos que haciendo referencia al último video cantando, ya que lo subió el 7 de enero y navidad pasó hace varios días. Como era de esperarse el contenido generó varios comentarios, entre los que se puede leer: “ese TEMÓOOOoooN! Es un remix, jajajjshasha. Pa spotify con Maluma 2.0″, “nooooo mejor suena El Pirulin Pinpan Pirulin Pin Pan”, “Menos mal que eres un buen actor”.