“Me entristece”: Mabel Cartagena contó por qué ha desaparecido de las redes sociales

Mabel Cartagena ha llamado la atención de sus seguidores debido a su actividad en las redes sociales, no precisamente por alguna escena polémica, sino por su ausencia en estas plataformas. Y a propósito de esto, aprovechó para explicar el motivo por el que ha estado desaparecida de las pantallas, indicando que su “jefe” es el culpable de esto.

La colombiana solía aparecer con mucha frecuencia en las historias de Instagram, conversando con sus seguidores a través de muchos clips, compartiendo con ellos parte de su día a día, además de dejar ver diversos detalles de su trabajo e incluso compartiendo chismes de farándula nacional e internacional.

Puede leer: ¡In fraganti! Mabel Cartagena pilló a un hombre con una amante y casi lo expone en las redes

Sin embargo, de cara al 2023, los seguidores de Mabel Cartagena han notado que no está tan activa en las redes sociales como solía hacerlo, razón por la que uno de ellos decidió abordarla al respecto y preguntarle la razón detrás de esto.

La colombiana no dudó en confirmar que en efecto hay un motivo de su ausencia en las redes, explicando que no es tanto su culpa sino de su “jefe”, Mark Zuckerberg, dirigiéndose a él de esta manera ya que es el propietario de Instagram y quien se encarga de poner las limitantes en cierto tipo de actividades en sus redes sociales.

“Yo amaba hacer historias, contar mi día a día desde las 6 am hasta las 9 pm. Pero el algoritmo de IG ya no lo permite”, explicó Cartagena, dejando ver también que cuando sube muchas historias es como si la “silenciaran”, mientras que si es más discreta con sus publicaciones, las vistas son ”impresionantes”, razón por la que ya no figura tanto en las redes.

Lea también: Mabel Cartagena confesó que tuvo que pasar la penosa tarea de limpiar el baño de un avión

Pero tal parece que esta respuesta le causó pesar a uno de sus seguidores, preguntándole que si la interacción que ella tenía con sus fanáticos era solamente para lucrarse, a lo que ella respondió con su particular sentido del humor que más allá de eso, se trata de tiempo y esfuerzo, algo que Mark Zuckerberg no termina de tomar en cuenta.

Finalmente terminó explicando un poco el proceso con un ejemplo sobre una película con poco público debido a que no fue bien publicitada y la mantuvieron en las sombras. “No sé de qué otra forma explicarles cómo funciona mi jefe Mark Zuckerberg”, concluyó Mabel Cartagena.