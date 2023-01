Mabel Cartagena reveló el secreto para bajar los kilos de diciembre sin mucho esfuerzo

Mabel Cartagena le recomendó a sus seguidores algunos tips y secretos para comenzar el 2023 con toda la energía y las ganas de darle inicio a una vida saludable y fitness, y todo sin tener que hacer mucho esfuerzo y dejar todo el sudor en un gimnasio.

La colombiana no solo destaca por su presencia frente a las cámaras y su buen sentido del humor, sino también por su figura que suele despertar varios piropos en las redes sociales, algunos bastante agradables pero otros un poco más subidos de tono.

Es por eso que Mabel Cartagena fue consultada por una de sus seguidoras respecto a cómo bajar los kilos de más que subió en diciembre. Y a propósito de esto, comenzó abordando el tema desde un punto de vista psicológico.

“¿Por qué te vas a dar tan duro? No te des duro. Qué mala costumbre tenemos nosotros de darnos duro, o sea, me incluyo. Pero te voy a aconsejar una cosa: disfrútalo también. Estabas con tu familia de vacaciones comiendo delicioso, los kilos los bajas después”, comentó de manera enérgica a través de una historia de Instagram.

Seguidamente abordó la situación en relación al consejo que le pidió la seguidora, enfocándose en desglosar algunos “truquitos” que le serán de utilidad no solo para ir bajando esos kilos que acumuló en diciembre, sino también para irse integrando de a poco en la vida fitness, algo que a principios de año suele ser complicado de lograr.

“Hay personas que les cuesta empezar, les cuesta dar como ese clic que necesita uno para la buena alimentación, hacer ejercicio, hacer deporte. Empieza a seguir cuentas de personas que te motiven”, recomendó Mable Cartagena.

“Hay muchas que me han escrito así como tú que yo las he motivado a meterse en clases de baile, que no es gran cosa de pesas, de ejercicios, y ahí le vas cogiendo el ritmo a la cosa”, concluyó.