“Qué transformación”: así lucía Ana Karina Soto durante sus inicios en el canal RCN en el 2002

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más reconocidas del canal RCN. La cucuteña inició en el mundo del entretenimiento luego de su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y desde allí se ha mantenido en el medio, siendo una de las caras de ‘Estilo RCN’ y actualmente, hace parte de ‘Mañana express’ y también de ' Buen día Colombia’.

Si bien, hace pocos días fue noticia por el incidente que tuvo durante la trasmisión del programa, el cual la dejó varias semanas fuera del set del show. Sin embargo, los inicios de la presentadora son poco conocidos, pero, en medio de esto, una conocida página de chismes realizó una comparación de los retoques estéticos que se habría realizado la presentadora, los cuales causaron sorpresa entre sus seguidores.

En medio de la información se conoció que Ana Karina comenzó a ser parte del canal RCN cuando apenas tenía 22 años de edad. En un primer momento, se ve a Ana Karina luciendo un cabello rojo oscuro, su maquillaje un poco suave, un delineado negro en sus ojos y cejas. En cuanto a su ‘look’ fue muy sencillo y de color negro también. Siendo esta, al parecer, la imagen oficial de su llegada a ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, sin ningún tipo de retoque estético.

Ante la divulgación de las imágenes los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas quienes indicaron que parece otra persona. Teniendo en cuenta sus apariciones diarias en los distintos programas del canal. Resaltando que esto no solo se da por el maquillaje y el nuevo color de su cabello sino que también, por las facciones de su rostro.

Además, hubo quienes indicaron que no encuentran muchas diferencias en como luce actualmente Ana Karina con las fotografías del 2002. Pues, enfatizan que el paso de los años no llega solo y aún más si se trata de alguien que pertenece al mundo del entretenimiento como lo hace la presentadora. Sin dejar de lado, que no resulta sencillo entrar y mantenerse en un medio de este calibre.

Lo cierto es que a pesar de los cambios físicos que al parecer, ha tenido la presentadora esto no ha sido impedimento para que siga siendo una de las caras más reconocidas de RCN, contando con el apoyo y cariño por parte de sus seguidores.