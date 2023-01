Marbelle está de cumpleaños: sus seguidores y detractores le llenaron las redes sociales de mensajes

Marbelle es una de las personalidades del espectáculo más seguidas en Colombia, nadie puede negar que la nacida en Buenaventura tiene un talento musical impresionante, actualmente la artista está como mentora en el reality ‘La Descarga’ y ahí ha demostrado que ningún género musical le queda grande y que su lugar en el top de las mejores voces femeninas del país no es en vano.

La artista usualmente es noticia por las polémicas que genera con sus comentarios en contra del gobierno actual o específicamente de Gustavo Petro y Francia Márquez, aunque ahora que está en el reality de Caracol su tono ha bajado y cada vez son menos los escándalos en los que se ve envuelta, no obstante sus detractores no pierden oportunidad para lanzarle uno que otro dardo a través de sus redes sociales.

“Happy birthday to me”

La ‘reina de la tecnocarrilera’ está cumpliendo 43 años de edad y quiso compartir la noticia en su cuenta de Instagram en donde compartió una foto de ella con el mensaje “HBD TO ME Y que todos los días valgan la pena”. Como era de esperarse las reacciones de sus amigos y seguidores no se hicieron esperar, claro que aunque la mayoria de mensajes que le enviaron fueron positivos y felicidad, no faltaron los que aprovecharon para lanzarle mensajes mal intencionados.

Estos son alguno de los mensajes que se pueden leer en la publicación “Tienes una sexualidad que acciona con sólo mirarte”, “Diosa! Feliz cumpleaños”, “Mi admiración por tí me encanta tu voz”, “Pásala rico y sigue brillando”, “No te has largado de el país uribista que viva por muchos años en nuestro país el doctor Gustavo Petro”, “Con esa manera de ser, que deje de cumplirlos, que miedo esa vieja”.