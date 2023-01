En La Descarga ya se metieron hasta con María Nelfi y ella piensa irse del programa por sentirse maltratada

La Descarga en su nueva etapa ha generado que la audiencia aumente considerablemente gracias a que han incluído en el reality el tema de la convivencia, lo que sin duda hace que más personas se interesen por lo que sucede con los participantes más allá de la música. Desde que el programa reinició luego del tiempo que estuvo fuera del aire en diciembre el ambiente ha estado tensionante en la casa en donde se encuentran los artistas.

Una de las personas más queridas y admiradas en el concurso tanto por los mentores como por los concursantes es María Nelfi, la mujer mayor que ha demostrado con su talento para cantar rancheras y música popular que es una de las favoritas del programa. En las etapas anteriores, cuando se presentaban en los shows la mujer logró ganarse su lugar con honores.

Lea también: Maía lloró de la rabia, al ver como un concursante humilló a Gusi en tarima durante presentación

Al llegar a la casa en donde conviven todos los participantes ha sido notorio que es muy difícil para ella estar en ese lugar porque extraña a su familia y por la convivencia con varios de los concursantes que no tienen mucha consideración con ella lo que la hace sentir muy mal. Aunque hay algunos que la consienten y la cuidan como si fuera su madre, hay otros que no se comportan de la misma forma.

En el programa tramsmitido el 17 de enero sucedió un hecho que rebosó la copa de doña María, como ha sido costumbre en la casa en las noches varios de los participantes beben alcohol y hacen ruido. La mujer se acercó al grupo y les pidió que no hicieran tanto ruido, fue entonces cuando Breiner le dijo que fuera a dormir con el indio Harim, quien la estaba acompañando en ese momento.

También le puede interesar: Jessica Cediel reveló lo que realmente pasó entre Franko y Gusi en ‘La Descarga’

El hecho hizo que doña Nelfi se sintiera muy mal y se fuera a su cama a llorar y declarara entre lágrimas “Yo me quiero ir ... ya estoy cansada de esto”, mientras otros concursantes le decían que ella no se podía ir porque les haría mucha falta. Al día siguiente Breiner fue a decirle que la perdonara, a lo que la señora le dijo que solo a Dios se le pide perdón y puntualizó diciéndole “Piensa para hablar, no hables para pensar”.