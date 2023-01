Por esta razón, el niño de ‘La granja del borrego’ está muy feliz y así lo demostró en sus redes sociales

Carlos Alberto Díaz, mejor conocido como ‘el borrego’, de ‘La granja del borrego’, es un niño de 15 años que se ha hecho famoso en las redes sociales por dar consejos para cuidar el medio ambiente y los animales. El joven empezó desde una corta edad a hablar a través de videos sobre la importancia de cuidar el planeta y los seres que viven en él, la forma particular que tiene el niño para comunicar y como transmite sus sentiemiento hizo que su popularidad creciera de forma exponencial y ahora sume miles de seguidores.

Aunque apenas en el 2019 empezó con sus videos, Carlos ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus contenidos y se ha convertido en uno de los generadores de contenidos más queridos. A pesar de esto el pequeño sigue comportándose de la misma forma, lo que ha hecho que muchas personas lo quieran aún más porque no ha perdido su inocencia y ternura.

Recientemente el joven fue noticia porque le contó a todos sus seguidores que no podía seguir siendo vegetariano, una decisión que había tomado siendo consecuente con los mensajes que transmite, “resulta que cuando yo tomé la decisión de ser vegetariano, yo la empecé super bien, super decidido, fui donde un nutricionista y él me dijo que no era lo mejor para mí porque estaba en crecimiento, pero que podría intentarlo y así fue”, pero con el paso de los días se empezó a sentir muy enfermó y no pudo seguir con su nuevo estilo de vida y con tristeza le tocó volver a su dieta antigua.

Un logró gigante

“NO ME LA CREO!!! Mi cara en el times square”, al joven lo reconcieron en una de las famosas pantallas de la ‘Gran manzana’, porque fue premiado como ‘Revelación digital del 2022′, gracias a su proyecto de ‘La granja del borrego’, con apenas 15 años. En su cuenta de Twitter compartió con sus seguidores su momento de alegría.