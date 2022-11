“Espero no decepcionarlos”: niño de ‘La granja del Borrego’ contó por qué ya no será vegetariano

Uno de los influencers más reconocidos y queridos en el país es Carlos Alberto Díaz, de 15 años, que ha cimentado su fama en redes sociales bajo el nombre de ‘La granja del borrego’, un proyecto que inició en 2019 y que hoy cuenta con más de 13 millones de seguidores.

Lea también: ¿Objetos abandonados y ritos satánicos? Así se ve Cici Aquapark 6 años después de ser cerrado

Desde el comienzo, Carlos se caracterizó por su contenido honesto y relacionado con las actividades agrícolas y del cuidado medioambiental, esto con la intención de crear conciencia y acercar al público a este tipo de temáticas.

Siguiendo sus valores y principios, el joven tomó la decisión de cambiar su dieta y dejar de consumir carne de animal. Sin embargo, esto no duró mucho, pues recientemente se dirigió a sus seguidores para contar que no podrá seguir siendo vegetariano.

¿Por qué Carlos, ‘El Borrego’, ya no será vegetariano?

A través de su cuenta de TikTok, Carlos reveló que sufrió algunos problemas de salud, por lo que, bajo recomendación médica, tuvo que volver a consumir algunos productos.

También le puede interesar: De no creer como se ve ahora la mujer protagonista del meme “O sea reatsiona”

“Cuando tomé la decisión de ser vegetariano, empecé súper bien, súper decidido. Fui donde un nutricionista y él me dijo que no era lo mejor para mí, porque estaba en crecimiento, pero que podía intentarlo y así fue. Mi mamá me hacía todo tipo de comidas vegetarianas con fríjoles, con lentejas, con todo tipo de proteína vegetal”, comenzó diciendo.

Asimismo, explicó que empezó a enfermarse y a sentir que no estaba dando su mejor rendimiento, por lo que nuevamente acudió al médico.

“Fui de nuevo al nutricionista con mis papás y me dijo que no estaba tan bien, que estaba descompensado. Me dijo que lo mejor era volver a comer proteína animal y aquí viene algo importante: ahora solo como pescado”, agregó.

Finalmente, Carlos pidió comprensión a sus seguidores y aseguró que a futuro planea volver a ser vegetariano.