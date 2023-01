Participante de ‘La Descarga’ fue eliminado y ahora su esposa querría separarse

‘La Descarga’ cada vez se pone más tensionante, no solo en cuestiones de talento, sino de la convivencia que generalmente lleva al límite a las personas. No es nada fácil tener que estar con personas extrañas en una casa, cuando se supone que es el lugar más íntimo para cualquiera. Además de eso, los concursantes no solamente se ven afectados por lo que pasa dentro de la casa, sino los problemas familiares que los acongojan.

Los concursantes que se presentaron sabían que una de las cosas más complicadas era el estar incomunicado con los familiares, que a pesar de que la vida de un artista constantemente los tiene lejos de los suyos, dentro de la casa no hay posibilidades de celular ni llamadas, lo que hace una gran diferencia.

Sebastián Molina se presentó a ‘La Descarga’ dándole un gran homenaje a Ricardo Arjona, personaje con el que ganó en Perú y quedó como semifinalista en Colombia. Su talento lo llevó a estar dentro de la casa, pero el pasado 17 de enero salió del concurso debido a que en medio de su presentación se le olvidó una parte de la canción.

Dicha equivocación le costó su posición en la casa, pero Sebastián aseguró que no fue a propósito, ya que estaba viviendo una mala situación en su casa, debido a que su esposa ya no estaba segura de estar a su lado y seguir apoyándolo en su carrera, lo que generó que se desconcentrara y perdiera el hilo.

Su familia corría peligro porque a pesar de que su esposa lo conoció en la carrera, la distancia ha generado mucho enfriamiento, sobre todo por la distancia y la falta de comunicación.

El momento se vivió con tal nostalgia, que muchos en la casa se pusieron a llorar. A pesar de la triste noticia, en su entrevista en ‘Día a Día’, confesó que estaba dando todo para poder salvar su relación y su familia, ya que tiene dos hijas.