Erika Zapata “llevada del berraco” en cuestiones amorosas, así le rompieron el corazón

La antioqueña Erika Zapata en los últimos meses ha aumentado su popularidad tras ser integrada al noticiero de Noticias Caracol como corresponsal desde Antioquia, esto ha hecho que la joven salga todos los días en la pantalla y pueda demostrar además de su talento periodístico, esa particular manera que tiene de hablar y comportarse, lo que ha hecho que muchas personas opinen de ella y en más de una ocasión sea tendencia en redes sociales.

Otra razón que ha hecho muy popular a Erika es su origen humilde, algo que ella nunca ha ocultado y que todo lo contrario, ha exaltado “Nunca creí que la vida me daría la oportunidad de ingresar a este canal que me cambió el camino. Todo ha sido bendiciones. He podido sacar a mi familia adelante. De nuevo, cuento con la bendición de ingresar a un puesto en el noticiero que siempre soñé. Me voy a esforzar mucho y voy a mejorar para no defraudarlos. Gracias por creer en mí, gracias por cambiar mi historia”, dijo cuando fue ascendida a su actual cargo.

Estos temas personales han hecho más cercana a la periodista con el público, quien siempre está interesado en conocer más de su vida, por esta razón en la emisora Tropicana la invitaron a una entrevista para hablar de diferentes temas, entre esos el amor. A Erika le preguntaron si está casada y su respuesta fue “estoy llevada del berraco en eso”, por lo que en la emisora le dijeron que seguramente por el aumento de su popularidad ahora recibe más propuestas amorosas, a lo que Zapata dijo que grabando en el programa ‘La finca de hoy’, han habido pretendientes pero “no me ha salido así una pinta bacana”.

Además, contó que cuando era más joven tuvo que pasar por momentos bastante incómodos en cuanto al amor, por ejemplo, narró algo que le cambió su forma de ver las relaciones, “Estuve enamorada de dos muchachos en la infancia y a uno de ellos le escribí una cartica de amor y fue y me la quemó en la cara. Eso me marcó mucho. Yo tenía buenos sentimientos”.