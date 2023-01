Dani Duke confesó cuáles son los complejos que tiene

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas en la red social de Instagram en la que la maquilladora Dani Duke habló referente a lo que ha sido su pasado por la interrogante en la que se lee “¿Algún complejo que tengas?”.

Ante el cuestionamiento y peinándose ante el espejo de su baño decidió hablar al respecto en el que dejó saber la inconformidad que tenía en la adolescencia y que ahora simplemente forma parte de su pasado.

“Un complejo que tengo ¡Ah! Por muy tiempo me acomplejaban mis manos, siento que mis manos son como muy arrugaditas, pero me di cuenta que no me puedo acomplejar de mis manos, porque mis manos hacen parte del arte mío que es el maquillaje y entonces las amo con todas las fuerzas de mi corazón”.

Seguidamente contó otro de los detalles que le causan complejos ante las personas y no es otra cosa más que la delgadez en sus piernas, pero esto también lo ha superado con el tiempo y ahora el que tiene es otro que tiene que ver con su rostro.

“Cuando era pequeña, como en la adolescencia, me acomplejaban mucho mis piernas, pues mis piernas siempre han sido muy flaquiticas, muy paticas de pollo y me acomplejaban mucho. pero ya no, ya me encantan que se vean como flaquitas y largas, ¿complejo actual? ¡Mis arrugas!”, confesó Dani Duke.

En la sociedad en la que vivimos es habitual sentirse familiarizado con expresiones como complejos físicos, y que hacen referencia al malestar emocional provocado ante la percepción subjetiva, la fijación y el descontento, con alguno o varios rasgos físicos.

En muchos casos, la característica física no se aprecia de manera distorsionada, es decir, la persona presenta un determinado rasgo, sin embargo, la angustia que le produce es excesiva, llegando a sentirse acomplejado.

Un complejo físico puede llegar a influir de manera directa en la vida cotidiana de la persona, repercutiendo en la formación de vínculos afectivos o en la realización de actividades sociales y de ocio.