Dani Duke no se aguantó y así le respondió a quienes critican sus glúteos

De nuevo Dani Duke es objeto de diversas críticas por lo que esta vez no se quedó callada ante lo que considera un mal señalamiento, y aprovecho de desmentir lo que una de sus seguidoras, comentó en un post.

Se trata de un comentario en el que aseguran que ella esta operada de los glúteos con prótesis, junto a unos descalificativos que entran perfectamente en el ‘body shaming’. “Púes desnalgada sí es ja ja ja ja ja quítenle la prótesis y veras 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 “.

La creadora de contenido de manera muy educada procedió a contestar el señalamiento tapándole la boca al comentario. “Mi bb hermosa no tengo prótesis, les he contado mil veces y he sido sincera con todo lo que me he hecho. En enero me hice una lipo transferencia. Te explico me sacaron grasa y me la transfirieron a una la nalga”, aseguró Dani Duke.

Aprovechó además de dar el nombre exacto del doctor con el que se trató y aseveró que cualquier intervención quirúrgica que desee hacerse la hará específicamente con él, pues confía plenamente en su trabajo y atención.

Dani Duke ante el ‘Body Shaming’

Estas críticas pueden traer graves consecuencias psicológicas hacia las personas, llegando a provocar ansiedad, inseguridad y generar trastornos de conducta alimentaria (TCA) como la anorexia nerviosa o la bulimia, todos acompañados de un sentimiento de insatisfacción recurrente y nueve de cada 10 casos de estos trastornos son sufridos por mujeres.

Ante esto han surgido varios movimientos en contra como lo son: el ‘body positive’ o el ‘body neutrality’. El primero se centra en la importancia de que todos los cuerpos son bellos, sin importar el peso, la altura o los rasgos de una persona.

Por otra parte, el segundo va un paso más allá y pretende extender la idea de que el cuerpo es lo que es y no debe ser juzgado. Un brazo es un brazo y no tiene por qué ser bonito o feo, sino que cumple una funcionalidad.