Dani Duke confesó que vivió una tusa fuerte y la manera en la que la superó

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas en la red social de Instagram en la que la maquilladora Dani Duke habló referente a lo que ha sido su pasado por la interrogante en la que se lee “¿Has tenido alguna tusa? ¿Cómo la superaste?”.

Ante esto la pareja de ‘La Liendra’ respondió que en efecto sí ha vivido una situación similar por lo que no dudó en profundizar sobre el tema para incluso dar sus consejos sobre cómo afrontar y superar este tipo de situaciones.

“Sí, he tenido una tusa, creo que fue ha sido la tusa más grande de mi vida, y espero más nunca volver a tener una igual de una relación que tuve y que duró ocho años. Para mí es el dolor más grande de la vida, y eso que he tenido situaciones muy duras en mi vida, pero nada supera el dolor tan inmenso que a uno le da una tusa”, dijo en primera instancia.

Seguidamente hizo una comparación de ese dolor a la imagen en la que se mostró Shakira en el video de ‘Monotonía’ en el que dejaba ver un hueco de herida que le atravesaba el pecho y sin corazón.

“Uno siente un vacío, uno no le encuentra sentido a la vida, es un dolor en el alma o sea el alma le duele a uno”

Luego hizo mención a la manera que consiguió para así poder desviar su mente de esos pensamientos y no estancarse en el camino, por lo que vino a continuación no fue más que producir, por lo que ese trabajo se reflejó en el futuro.

“Trabajando, yo me dediqué a trabajo como una loca, me volví una loca compulsiva con el trabajo y eso distrajo mi mente. Y creo que me ayudó a superar mucho eso, el trabajo”.

— Dani Duke