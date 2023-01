¿Se parecen? Yina Calderón imitó a Jennifer Lopez y las criticas empezaron a llover

Yina Calderón protagonizó una nueva polémica en las redes sociales después de que revelara un video en el que terminó vistiéndose como Jennifer Lopez, intentando imitar una famosa presentación de la cantante. Pero en vez de conseguir elogios, terminaron lloviéndole críticas por diferentes motivos.

La influencer decidió comenzar el 2023 con un anuncio sobre uno de sus propósitos de Año Nuevo, confesando que una de sus metas era pasar este nuevo ciclo en paz, relajada y sin involucrarse en ningún altercado con ninguna personalidad del mundo del espectáculo. Sin embargo, no tardó mucho en romper el propósito, ya que en estos últimos días ha criticado a varios influencers locales.

Pero tal parece que ahora fue su turno de recibir críticas, algo con lo que no contaba al compartir un curioso video en el que imita a Jennifer Lopez durante la presentación de medio tiempo del Super Bowl en 2020 junto a Shakira.

A través de sus historias, Yina Calderón comentó que el clip compartido se lo enviaron y manifestó que no sabía que estaba pasando por su cabeza cuando decidió hacer esta curiosa representación, tratando de emular no solo la vestimenta de la cantante, sino también parte de la escenografía y la coreografía.

“Me mandaron un video mío de hace unos años. Bebés, yo no sé si yo tenía sarampión, fiebre amarilla o a mí qué hijue****s me pasaba, me creía JLo, ya les voy a mostrar”, dijo la DJ apenada, advirtiéndole también a sus seguidores que no reenviaran el penoso clip.

En el video Yina Calderón muestra un extracto del espectáculo de medio tiempo donde Jennifer Lopez está cantando ‘Jenny from the block’, y seguidamente pasa a uno en donde se ve a la creadora de contenido subida en una escalera de mano con una vestimenta similar a la de JLo, imitando los pasos de baile que la cantante realizó en el show de 2020.

Este clip fue suficiente para que Yina Calderón recibiera varias críticas en publicaciones que lograron rescatar estas historias: “Confunden un Twingo con un Ferrari”, “Lo que pides por mercado libre y lo que llega”, “Las comparaciones son odiosas, muuuuuuy odiosas”.