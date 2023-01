“La hipocresía”: Yina Calderón ataca a los influencers “chillones” y le llueven críticas

Yina Calderón no tardó mucho tiempo en protagonizar una escena polémica en 2023, ya que a menos de dos semanas de que iniciara el año se pronunció sobre los influencers “chillones” en las redes sociales que solo lloran para ganar vistas. Sin embargo, varios internautas le recordaron su pasado con esta misma estrategia.

A principios de la primera semana del nuevo año, la influencer manifestó que quería empezar este ciclo de manera pacífica, algo que demostró cuando decidió defender el nuevo aspecto delgado de Dani Duke, apoyando también la decisión de otras mujeres en relación al tipo de cuerpo que les gustaba tener.

Sin embargo, su mantra de mantenerse en paz en las redes sociales terminó cuando a través de sus historias de Instagram se pronunció contundentemente sobre una presunta estrategia de los influencers en las redes sociales para atraer más vistas: llorar.

“No entiendo por qué los influencers se han vuelto tan chillones. Es que chillan, chillan, chillan, chillan. O será que yo soy una malp***da y es que a mí me cuesta chillar. Yo prefiero ser una malp***da, pero es que mí no me salen las lágrimas”, dijo Yina Calderón.

Seguidamente, le recomendó a sus colegas que sean más como ella y no hagan tanto drama en las redes sociales: “les invito a los señores influencers a que sean más malp***dos, pero no malp***dos con la gente sino más hijue***a con la propia vida. Ya, a todos nos pasan cosas”.

Sin embargo, Yina Calderón recibió una gran cantidad de críticas de parte de los internautas, quienes la tildaron de hipócrita por lanzar este tipo de mensaje en las redes sociales, recordándole que en más de una oportunidad ella también se mostró llorando en sus historias por diferentes motivos.

“¿Ella no es la que llora porque nadie la quiere?”, “Pero si ella se graba borracha y llorando, no entendí”, “Y cuando chilló que la habían dejado tirada en un potrero, que la iban a matar” y “Y ella no sale de una lloradera. En fin, la hipocresía” son algunos de los mensajes que dejaron los internautas en las redes sociales como respuesta al polémico comentario de Yina.