Mujer ‘demonio de Tasmania’ apareció y amenazó al que la grabó y la ridiculizó

Uno de los videos más virales en redes sociales para finalizar el 2022, fue el de una mujer, a altas horas de la noche, teniendo una gran discusión con su novio, quien al parecer había salido del trabajo y no había llegado a la casa inmediatamente. A pesar de que sí llama la atención la pelea salida de tono, lo que generó más burlas por parte de los usuarios en internet, fue la frase “demonio de Tasmania”.

Para nadie es un secreto que muchas veces la ira saca lo peor de cada ser, sobre todo cuando se trata de una pelea amorosa. La calle no es normalmente el mejor ambiente para llevar una pelea de este tipo, sobre todo porque muchas personas pueden escuchar y quedarse curioseando la conversación.

El video se volvió viral y esto, según parece, no le gustó para nada a Jenny Gómez, como se llama la mujer, quien apareció en otro video igual de alterada y “advirtiendo” que donde llegara a encontrar los responsables, no respondía, en otras palabras.

“Yo hago este video porque no faltan los metidos, los sapos, los regalados. A ver si son capaces de grabarse a ellos mismos peleando porque a nadie le debe importar las relaciones de los demás. “No se meta en relaciones ajenas. No sea metiche. ¿Cuánto le pagan por renacuajo, papi?… A ver Sapo hp**, agradezca que no me di cuenta, de la hp** rabia que tenía en ese momento, porque le hubiera roto los hpt** vidrios del carro”, afirmó.

“Agradezca que no me di cuenta por qué donde yo me hubiera dado cuenta, su vidrio de su carro ya estuvieran rotos. A ver cómo se ríe este año, mijo. Deje la maric***, papi y no busque visajes que no debe. Este video no lo hago para amenazar, es una advertencia”, entre varias de las cosas que nombró en dicho video.