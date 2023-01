Juan Diego Alvira mostró su look de “señor mayor” y no lo bajan de “galán”

Juan Diego Alvira puso a suspirar a varias de sus seguidoras con su nuevo look que fue calificado por muchas de ellas como de “señor mayor”, llenando la sección de comentarios de una publicación con todo tipo de elogios por este estilo más gris.

Desde que estaba en Noticias Caracol, el colombiano ha llamado la atención por su faceta ocurrente y cómica durante varios de los segmentos del noticiero, además de que muchas televidentes le hacían llegar sus piropos a través de las redes sociales en más de una ocasión, tanto por su físico como por su carisma.

Puede leer: ¿Eres tú, Alvira? El nuevo presentador de Noticias Caracol salió a las calles e hizo recordar a Juan Diego

Y a pesar que el presentador de noticias ya no se encuentra en Noticias Caracol, sigue manteniendo una gran base de fanáticos que no se pierde el contenido que Juan Diego Alvira publica en sus redes sociales, desde segmentos noticiosos con el diario Semana hasta detalles más personales como su día a día y cómo pasa tiempo con su familia.

Y es precisamente en unas de sus últimas publicaciones que sus seguidoras no dejaron pasar por alto el cambio de look del colombiano, notando que se había dejado crecer un poco la barba y que dejaba ver varios vellos grises en ella para darle un look de “señor mayor”, tal y como muchas fanáticas le comentaron en el post.

Lea también: Top de los colombianos más sexys del año 2022 ¿Estará Juan Diego Alvira entre ellos?

La publicación en cuestión muestra a Juan Diego Alvira junto a su perro Homero, preguntándole a sus seguidores quién de los dos tiene más barba. Este curioso video fue suficiente para que sus fanáticas no perdieran tiempo de hacerle saber lo galán que se veía con esa nueva apariencia.

“Viejo sabroso”, “A ti se te ve muyyyyy bien y a Homero sí demuestra ya un poco el paso de los añitos”, “Tu sí eres bello, me encantas” y “Este señor mayor es todo un galán” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.