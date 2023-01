¿Dos gotas de agua? Carolina Cruz mostró quien es su ‘otra mitad’ y causó sorpresa entre sus fans

Carolina Cruz ya no sabe cómo expresar que tiene nuevo amor: “sabemos que te sigue doliendo Lincoln” Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es una empresaria y presentadora caleña, quien se ha convertido en una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento. Esto no solo por su belleza sino que también, por cada una de las declaraciones las cuales han generado polémica en redes sociales.

Y es que luego de varios rumores sobre el posible nuevo amorío con Holman Fuentes, el cual sigue generando dudas. Ahora no pasa desapercibido el gran parecido que tiene la presentadora con su sobrina, quien se encuentra radicada en Miami y por tal motivo no se les ve mucho tiempo juntas.

Le puede gustar: Rompió el silencio: habló el papá de Clara Chía sobre la canción de Shakira con Bizarrap

Las pasadas festividades Cruz tomó la decisión de irse algunas semanas con sus hijos a la ciudad estadounidense para poder compartir en familia y también, aprovechar para reunirse con algunas amigas. Para sus seguidores fue toda una sorpresa, incluso algunos indicaron si realmente se trataba de su hija o si, por el contrario, es su hija.

Días antes de su regreso Carolina visitó una de las sedes del restaurante de ‘Don Jediondo’ y hasta el humorista no dudó en referirse al tema, indicando: “Carolina Cruz con una hija de 15 años”. Las risas por parte de la presentadora no faltaron y la cara de incomodidad de la menor no se hizo esperar.

También puede leer: Juan Diego Alvira mostró su look de “señor mayor” y no lo bajan de “galán”

Pero, este no fue el único hecho pues, desde su llegada a Miami fueron inseparables demostrando el vínculo especial que tienen y por supuesto, que no desaprovechan ninguna oportunidad para estar juntas. Luego de su llegada al país, Carolina volvió a compartir imágenes en donde aseguró extrañar a su sobrina.

Lo cierto es que ‘Don Jediondo’ aprovechó para indicar que era mejor que los medios de comunicación utilizaran la información como: “Le apareció la hija escondida a Caro Cruz”, con el fin de que paren los rumores sobre su nueva pareja. Ante el hecho las risas no faltaron, tanto así, que la presentadora estuvo de acuerdo con las declaraciones de su compañero en ‘Día a Día’.