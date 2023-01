“Son cosas que no necesito”: Carolina Ramírez es criticada por ‘despreciar’ regalos de sus fans

Carolina Ramírez es una reconocida actriz colombiana, quien desde muy joven hizo parte de varias exitosas producciones, tales como: ‘La hija del mariachi’, ‘Séptima puerta’ y ‘La Reina del Flow’ telenovela que gracias a su buen rating logró tener una segunda temporada, la cual ya está disponible no solo en algunas plataformas sino también en canales internacionales.

La caleña suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varios de los proyectos teatrales de los que hace parte y también, aquellos que son de su gusto. Asimismo, revela algunos detalles de su vida privada y por supuesto, no pasa desapercibido su defensa ante varias injusticias.

La más reciente generó controversia y como era de esperarse opiniones divididas entre sus seguidores. Hace pocas horas Carolina aprovechó para compartir algunos perritos que se encuentran en situación de abandono y están en la búsqueda de un hogar. Seguidamente, mostró un regalo quizás, de algunos de sus seguidores en el que se lee: “La acción es la clave fundamental de todo éxito”.

Si bien, la reconocida actriz si bien, agradeció por los chocolates los cuales estuvieron acompañados del mensaje, momentos más tarde, indicó: “No más chocolates”, enfatizando que lo mejor era adoptar, donar y apoyar.

Asimismo, aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores: “Y qué tal si en vez de darme cosas a mí (qué no necesito)” compramos comida para perros y gatos sin hogar. Fin del comunicado”. Aunque algunos aplaudieron las palabras de la actriz y enfatizaron el buen corazón que tiene con los animales para otros resultó ser todo lo contrario.

Pues, algunos usuarios indicaron que sus declaraciones no son correctas, ya que sus seguidores solo tratan de tener un detalle en el que le demuestran su admiración como persona y como actriz. Siendo así, no están de acuerdo con que Carolina asegure que no las necesita o no más chocolates.