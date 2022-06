Carolina Ramírez hace llamado a mujeres que votarán por Rodolfo Hernández

De cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de junio y tiene en contienda a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, la conversación electoral es el centro de discusión. Actrices, actores, futbolistas y celebridades en diferentes ámbitos se han pronunciado.

Esta vez el turno fue de Carolina Ramírez, reconocida actriz colombiana, que ha participado en producciones como La Reina del Flow, La Hija del Mariachi, La Pola y El Capo. Por medio de sus redes sociales compartió un video en el que hay una recopilación de declaraciones machistas del candidato Rodolfo Hernández.

Además de esto, por medio de sus redes sociales, escribió un mensaje para las mujeres que votarán el próximo domingo 19 de junio por el candidato y exalcalde de Bucaramanga. “¿Hay mujeres que votarán por este tipo?”, se lee.

El video publicado por el caricaturista Matador ha tenido miles de ‘me gusta’ y también comentarios en los que usuarios opinan en contra y a favor del candidato. “No me representa!!!!”, “Debemos votar todas las mujeres, somos nosotras quien debemos hacer el cambio!” y “A mí tampoco me cabe en la cabeza y muchísimo menos miembros LGTBIQ que conozco y se que también le darán el voto, es completamente absurdo”, son algunos de los comentarios que se ven en el video del artista.

Por su parte, la actriz ha dejado claro que no votaría por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Además, también se ha pronunciado referenciando a famosos que apoyan a Rodolfo Hernández.

“No pierdan tiempo respondiéndole a Egan, no es él quien maneja su cuenta. Que aparezca en un video sosteniendo lo que dice y le creo todo. Me quedo con la imagen de deportista admirado”, fue una de sus declaraciones.

Además, por medio de sus interacciones en redes sociales, la actriz ya dejó entrever que seguramente votará por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, que ha prometido un “cambio” para Colombia, si llega a ser presidente.