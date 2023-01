“Otra mujer que no llora, factura”: Melissa Martínez ‘chicaneó' sus vacaciones en Dubai

Melissa Martínez es una reconocida periodista en el mundo del deporte y especialmente, del futbol colombiano. En 2019 contrajo matrimonio con Matías Mier, pero, hace pocos meses se conoció su separación y hasta el hombre se ha dejado ver con su nueva pareja.

Por su parte a Melissa se le ha visto enfocada en cada uno de sus proyectos laborales, los cuales de acuerdo a sus publicaciones estarían como ‘viento en popa’. Si bien, la barranquillera aprovechó las vacaciones de fin de año para disfrutar con su familia, ahora y por todo lo alto está viajando como regalo de cumpleaños.

Le puede gustar: ¿Se cansó? Daniela Ospina respondió a quienes la juzgan por dejar que su hija se maquille a los 9 años

Primero se vio a la periodista en París, admirando La Torre Eiffel, en donde no dejó pasar el momento para tomarse varias fotografías y crear algunos reels. Pero, este no era su destino final pues, después se dejó ver en Dubai, considerado uno de los países más costosos del mundo, Melissa indicó que durante su paso por Qatar no logró disfrutar mucho por los compromisos adquiridos.

Seguidamente, ha estado aún más activa en sus redes sociales, pues indicó que iba a celebrar su cumpleaños con anterioridad y así lo ha mostrado. Incluso se dejó ver es un largo tobogán en donde no dudó en lanzarse y por supuesto, ha logrado visitar varios icónicos lugares del país.

Le puede gustar: ¿Conseguirá María Fernanda Aristizábal su pase a Victoria’s Secret tras su desfile en traje típico? Así de espectacular lució

Asimismo, se dejó ver en un ferrari, en donde terminó despelucada en medio del recorrido. Teniendo en cuenta la nueva canción de Shakira en donde aseguró: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar en donde comparan a la periodista con la cantante.

Esto se da debido a las lujosas vacaciones que está teniendo en Dubaí, sin dejar de lado, el éxito que tiene su boutique, como periodista y también, que se ha convertido en la cara de principal de varios marcas, dejando claro que la ruptura al igual que Shakira fue un renacimiento para ambas.