Hombre que fue pareja de Sara Manuela durante meses contó como se dio cuenta que se trataba de una estafadora

El nombre de Sara Manuela se hizo tendencia en redes sociales hace unos días y todos empezaron a preguntarse de quién se trataba, no era una mujer famosa, cantante, actriz, política, o algo similar, lo que hizo más extraño que fuera tendencia en internet. Con el paso de las horas se fueron generando teorías de quién era la mujer y luego de varias investigaciones se descubrió de quien se trataba.

Pues resulta que nadie sabía quien es Sara Manuela, porque simplemente la mujer no existe, al menos no con ese nombre y la información que había dicho era propia. Todo lo que se publicaba en la cuenta @saramanuelag11 era falso, durante dos años una mujer robó no solo la información personal, sino también fotos y videos de Martha Hidalgo, una odontóloga venezolana que no tenía ni idea de lo que estaba pasando.

La mujer se hizo pasar por otra persona para estafar a hombres y mujeres y según lo dicho por la odontologa suplantada, la estafadora tiene problemas sicológicos y algunos trastornos. Ella precisamente se enteró de la existencia de esta mujer que se había ‘robado su vida’, porque un hombre con el que tuvo una ‘relación’ por cuatro meses, sospechó de la extraña actitud de la mujer y tras investigar dio con la verdadera, la odontóloga Hidalgo.

Simón, un joven paisa, que tuvo una relación de cerca de cinco meses con la mujer, contó que conoció a Sara Manuela por una red social y empezó a sospechar de la mujer que decía ser colombiana y estar en el país, porque siempre que intentaban concretar una cita para verse a ella le pasaban cosas extrañas, como por ejemplo que su abuela había sido atropellada por un carro y había muerto o que ella misma había sido hospitalizada, precisamente el día que se iban a ver.

El joven no se quiso quedar con la duda y empezó a investigarla, revisó sus fotos a profundidad, en una ocasión se dio cuenta que aparecía una marca venezolana, en otra ocasión encontró una foto con un ramo de flores, por lo que se dio cuenta que había algo extraño y así terminó dando con la verdadera mujer. “Le dije que me dijera de quién eran las fotos de verdad y ella no me quería decir, me dijo que ella sufría ansiedad, que había lucha contra unos problemas de obesidad y que hizo eso para refugiarse y crear una red de apoyo y finalmente me dijo el nombre de Martha Hidalgo y ya, ahí le escribí a Martha”, afirmó Simón en información reportada por el diario El Tiempo.