¿Bendecida y afortunada? Presentadora de televisión dice que lleva varios años saliendo con 5 hombres al tiempo

Para muchos establecer una relación amorosa resulta muy difícil, aún más en esta época en la que casi todo pasa opr internet, redes sociales, aplicaciones de citas y demás. Varias personas prefieren seguir solteras e interesarse por sus proyectos personales sin que nada o nadie los amarre, mientras hay otras que no quieren nada en serio y no contemplan estar en pareja, aunque eso no quiere decir que no tengan relaciones más estrechas con algunas personas, más allá de amistad.

Esto parece ser lo que piensa Carol Volderman, una reconocida presentadora y periodista británica, quien tiene una experiencia de más de 40 años en diferentes programas de diferentes medios de televisión. La mujer de 62 años, apesar de llevar tantos años relacionada con los medios y que se ha vuelto un personaje público, ha sabido mantener su vida privada muy reservada.

Pero decidió ser más abierta con su vida privada, lanzando una verdadera bomba, el reconocido medio BBC la invitó a una entrevista al podcast ‘Rule Breakers de Michelle Visage’, allí hablaron de varios temas y entre esos quisieron saber un poco más de su vida amorosa, una pregunta que Volderman no evadió, es más fue muy específica y aseguró que actualmente se encuentra muy feliz amorosamente.

“Estoy pasando el mejor momento. He hablado de esto una vez. Tengo un sistema que he tenido durante 10 años. Se llaman ‘amigos especiales’”. “Con uno llevo 11 años, con otro llevo siete años. Sabes que todos son solteros. Es un lugar feliz. Me apresuro a agregar que no me gustan las aventuras de una noche”, aseguró la mujer, quien agregó que en su época de juventud no hubiese hecho algo así por los comentarios que hubiese recibido.