“La mala mano era de Cossio” Jenn Muriel subió fotos muy sensuales a su Instagram y algunos se acordaron de su ex

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenido más conocidos del país sus retos extremos y sus excentricidades han hecho que muchas personas decidan seguirlo en las redes sociales y siempre estén atentos a lo que hace. El influencer además de mostrar constantemente los altos gastos que tiene, ya sea porque comprar productos de gran valor, o se va de viaje a lugares fuera de lo común como Japón, también es conocido por ser critico del gobierno del momento, ya que en diferentes ocasiones se ha quejado y hasta dijo que se iría del país.

Por su parte Jenn Muriel, quien fue exnovia de Yeferson Cossio, ha sabido ganarse un espacio propio en las redes sociales, allí tiene cerca de 6 millones y medio de seguidores, con quienes comparte mommentos de su vida, viajes, ejercicio y por su puesto más de una foto y video en los que muestra su figura, dejando a más de una persona con ganas de ver más contenido de la paisa.

La pareja fue muy popular en su momento ya que los dos estaban relacionados con el mundo de las redes sociales y se veían muy enamorados, pero un día anunciaron que su relación no iba más y cada uno tomaría su camino, aunque al parecer terminaron en buenos términos y siguen siendo amigos. Luego de estar 10 juntos en una relación, conocerse desde niños y tener varios ‘hijos’ perrunos.

Aunque varias personas pensaban que Jenn Muriel estaba en las redes sociales por Yeferson, ella ha demostrado que se ha hecho una carrera en ese mundo por sí misma y sus millones de seguidores así lo demuestran. Recientemente la joven subió unas fotos bastante sensuales y los internautas además de elogiar sus atributos se acordaron de su ex con comentarios como: “La mala mano era de Cossio”, “Porque habrán mujeres que se quedan mucho tiempo donde no las dejan florecer véala a ella floreció la felicito”, “Joda y aquel man solo pensó en perros y no en esta belleza”, “No entiendo como cossio te dejo ir”, entre muchos otros.