¿Embarazada? ‘La Segura’ rompió el silencio sobre por qué su estomago se ve abultado

‘La Segura’ está muy al tanto de todo lo que suelen decir de ella en las redes sociales, y es por eso que decidió romper el silencio y se pronunció respecto a los rumores de un presunto embarazo, que se vienen orquestando desde finales del año pasado.

Por su trabajo en las plataformas digitales, la influencer suele estar informada sobre qué tipo de cosas están diciendo en los medios en relación a ella, desde mensajes negativos como los que recibió recientemente por “montar un show” con sus dolores recurrentes, hasta otros más agradables como cuando formalizó su relación con su novio, el pastelero Ignacio Baladán.

Y así como se entera de estos detalles, también lo hace con otros rumores más comprometedores como los de un presunto embarazo que se producen a propósito de una curiosa vestimenta en una sesión de fotos para su cumpleaños, en donde también mostraba un abdomen algo abultado.

La Segura comenzó revelando que durante los últimos días del 2022 y los primeros del 2023 ha estado dejando la dieta a un lado y comiendo todo tipo de alimentos, admitiendo que ha subido de peso y que eso se refleja en su cara, sus brazos y barriga.

Seguidamente, aclaró que debido a que no ha estado tomando algunas pastillas, su abdomen se ve más inflamado que de costumbre, indicando que la falta de fibra en su organismo hace que retenga heces y se le dificulte ir al baño.

“Tengo una inflamación como ustedes no tienen una idea. Yo era como que: ‘hubiera dejado de todo menos la fibra’. Pero como a lo último me tocó desempacar, que en esa maleta tenía la fibra, y esta era una de las cosas que más pesaban, yo dije: ‘bueno, renuncio, bye’. Y me fui, me fui sin ella”, explicó La Segura en sus historias.