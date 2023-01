En medio de lágrimas ‘La Segura’ reveló que la engañaron

Por medio de sus historias en la red social Instagram la creadora de contenido Natalia Mena, mejor conocida como ‘La Segura’, se mostró más que vulnerable al confesarle a toda su comunidad digital como se sentía.

La confesión la hizo antes de dormir y en medio de lágrimas, llena de palabras que la agitaron y que empezaron cuando mostró un texto en el que decía que no podía dormir porque tenía ansiedad. “Solo puedo darles una reflexión: no confíen en nadie, hay gente muy mala”.

Indicó que se ella se ríe de todo para sacarle el lado optimista a cada situación mala que vive, y que en este caso de lo que se enteró era más que grave, y que sentía rabia, dolor, y en especial decepción.

“Ojalá todo el mundo supiera la put… basura que de ser que humano que sos para que nadie más tuviera que pasar por esto, solo que yo me di cuenta demasiado tarde”, escribió de manera seguida, solo que sin especificar de quién se trata.

Luego apareció en una serie de videos en los que expandió más sus palabras aseguran que esa sería la última reflexión que daría en la noche

“Amigos no confíen en nadie, es triste, pero yo en la vida he sido confiada, muy perramente confiada y he dado más de lo que debería a las personas. Pero la persona que está al frente de ustedes, la que tienen al lado, la que tienen con ustedes metidos en su casa, mejores amigos, mejores amigas, personas metidas en su empresa, esa loba vestida de oveja que ustedes menos piensa puede resultar ser la persona más porquería de la vida”.

Indicó que intenta mantenerse cuerda para no dejarse llevar por toda la rabia e impotencia que siente. Precisó que mucha gente la vio siendo engañada, pero que no los juzga y que se queda con lo buena persona que se considera es.