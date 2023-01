¿Ya no será presentadora? Laura Acuña confesó que quiere perseguir el mundo de la actuación

Laura Acuña ha sabido destacar en las pantallas colombianas en diferentes programas que han llenado de alegría a los televidentes, pero tal parece que la presentadora ahora quiere perseguir la carrera de actuación después de que le tomara el gusto a este oficio en una reciente película en la que participó.

La colombiana tuvo su debut como actriz en la pantallas grande el 22 de diciembre de 2022 con el filme “El último hombre sobre la Tierra”, una oferta que al principio dudó en considerar, pero que después de vivir la experiencia le terminó quedando el gusto.

Y tal parece que habrán más oportunidad para Laura Acuña de desarrollar su rol como actriz, ya que manifestó en una entrevista con el diario El Colombiano que le gustaría seguir persiguiendo este tipo de oportunidades en la pantalla grande o chica, donde sea que se presenten primero.

“Me quedó gustando y quiero, la verdad, explorar un poco más este mundo. El cine es mágico, tiene una mística especial a su alrededor, tiene una forma de hacerse muy diferente para contar historias. Quisiera repetir la experiencia”, comentó la presentadora en la entrevista.

¿Ya no será presentadora?

A propósito de haber mostrado mucho interés en la actuación, Laura Acuña también se pronunció respecto a su trabajo como presentadora y si regresará a la pantalla chica para estar al frente de programas de concursos como ‘La Voz’. Sin embargo, la respuesta no fue del todo clara.

“Me encanta no hacer planes, porque cuando los hago casi nunca salen, me gusta disfrutar lo que llega, no quiero estar mentalmente atada a algo, prefiero disfrutar de otras cosas de la vida, creo que uno se puede cohibir mucho por estar mirando para los lados y deja de ver oportunidades, prefiero que la vida me sorprenda”, dijo la colombiana.