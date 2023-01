¡Qué sorpresa! Yina Calderón defendió a Dani Duke de los que critican su figura

Yina Calderón suele ser asociada como una figura complicada que arremete con algunos comentarios polémicos en contra de ciertas celebridades colombianas. Pero a través de sus historias de Instagram sorprendió a muchos cuando decidió cambiar su postura y defender a la novia de ‘La Liendra’, Dani Duke, después de haber sido criticada por estar muy delgada.

El pasado entre la controversial influencer y el comediante ha tenido ciertos baches, ya que ella se ha burlado de las publicaciones, la actitud y el estilo del joven en algunas ocasiones. Incluso llegó a hablar sobre un caso en el que llegó a maltratar a un niño que quería tomarse una foto con él.

Sin embargo, tal parece Yina Calderón no tiene ningún problema con Dani Duke, puesto que después de que un usuario de Instagram le pidiera su opinión sobre el aspecto de la joven, ella decidió no ahondar mucho al respecto, e incluso trató de defenderla a ella y a cualquier mujer con todo tipo de figuras.

“Sí se ve muy delgada. Muy, muy, muy, muy. Pero tal vez a ella le gusta verse así. Yo siento que a mí me gusta verme más rosita, a ella le gusta ser más flaca, a otras mujeres les gusta ser más gorditas. Eso es problema de ella, amor”, dijo la DJ.

Año nuevo, Yina nueva

Seguidamente comentó que uno de sus propósitos para el 2023 es relajarse un poco más y evitar meterse en conflictos, compartiéndole a sus seguidores que este año será de “paz y amor” para ella.

“Yo creo que al que le tenía que decir algo, ya se lo dije. Al que le tenía que cantar su verdad descarada, ya se la canté. No tengo problemas con absolutamente nadie más en este medio y me voy a enfocar en mi música y me voy a enfocar en el nuevo programa que traemos”, concluyó Yina Calderón.