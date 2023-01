Yina Calderón dejó de hablar con su madre Merly Ome por un hombre

Yina Calderón ha salido al paso para hablar de los motivos que hoy la alejan de su madre Merly Ome, tras la dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram en la que ofreció detalles de lo ocurrido.

“Mi amor, yo no peleé con mi mamá, simplemente tomé la decisión que mientras ella siga con esa pareja que tiene, que ya no le sirve pa’ un cul…, yo me hago a un lado, cuando ella tome la decisión correcta, volveremos a hablar, eso es lo que pasa”, dijo en primera instancia.

Seguidamente insistió en el tema respondiendo a otra interrogante en la que resaltó lo que significa el daño en una relación y la manera en la que este se puede extender a otros miembros de la familia. Por lo que aseveró que un hombre así no lo desea para ella.

“Princesa discúlpame lo que te voy a decir, pero cuando uno sabe que una relación esta afectando a su hijo, o una relación está afectando a su mamá, o una relación está afectando a su papá, cuando uno sabe que su mamá tiene a un man que la trata como una porquería, que uno conoce, porque solamente uno conoce lo que pasa en el interior de un hogar, tú tampoco vas a querer un hombre así para tu mamá. Entonces ella verá, luego que no se queje”, continuó.

Finalmente precisó que ambos sostuvieron una fuerte discusión que hizo que ella se trasladara hasta su finca, en donde tenía empleado al hombre, y que tras esto se enteró de cosas que simplemente no fueron de su agrado.

“Mi mamá tuvo una pelea muy fuerte en mi finca donde yo le había dado la oportunidad a este hombre de trabajar, entendiendo y respetando el espacio de mi mamá y que era su pareja, y tuvieron una discusión de groserías hasta golpes” — Yina Calderón

“En ese altercado que tuvieron, mi mamá me dijo muchas cosas que él habla de mí, que no hacía nada en la finca y que literalmente yo le estaba regalando el sueldo y de la nada se contenta con el tipo y ya le importa un cul… el resto”, finalizó.