Principe Harry reveló que perdió la virginidad con una mujer mayor que lo ‘nalgeó’

El Principe Harry ha tenido una vida amorosa bastante interesante. Teniendo en cuenta que estuvo al frente del lente de los periodistas desde que era un niño, su vida se conoce muy bien, ya que es perseguido constantemente en la misma calle. Ahora, en el lanzamiento de su biografía, reveló cómo perdió la virginidad.

Sin duda, su vida tanto pública como privada, es de interés casi que mundial, pues la vida de los famosos y de los reyes, siempre darán de que hablar. No por nada en un punto, La Princesa Diana fue asechada hasta el día de su madre.

Volvieron a su hijo Harry, el Principe reveló que todo sucedió cuando tenía 17 años:

“Fue un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos y que me trataba como a un joven semental. La ‘monté’ rápidamente, después de lo cual me dio una palmada en el culo y me envió lejos. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto” afirmó El Principe.

Fue tres años después cuando se conoció su romance con Chelsea Davy con la que tuvo una relación intermitente desde el 2004. A pesar de que al relación se veía muy bien y estable, no solo por el cariño que se tenían sino por la reputación de la niña, las cosas no funcionaron y hasta engaño hubo.

Luego de varios años, la famosa Catherine Ommanney, reveló que en el 2006 tuvieron un amorío, cuando él tenía 21 años y ella 34 y habría sucedido cuando compartían un cigarrillo.