“Póngale cero”: cantante colombiana hizo el ‘oso’ en pleno programa nacional

‘Día a Día’ es uno de los programas más atractivos de la televisión colombiana, debido a todos los invitados y actividades que hacen. Ahora que se ha retomado los programas en vivo, varios estuvieron presentes, entre ellos, Daniela Sarria, una cantante promesa del país.

Y es que no hay nada más divertido que ver a los famosos fuera de su zona de confort, pues se conoce mucho más de su personalidad y cómo se desenvuelve en diferentes situaciones. La mayoría de veces resulta gracioso, pero esta vez, Daniela resultó siendo la burla de los invitados y de los espectadores en la casa.

Todo empezó cuando en una de las actividades, los invitados tuvieron que hacer imitación de una película. Cuando llegó el turno de Daniela, la cantante empezó a hacer la debida actuación. Su equipo trató de adivinar qué era lo que trataba de decir Daniela, pero no resultó posible.

Resulta que, aparte de no saber hacer la mímica correspondiente para que le entendieran, no estaba imitando la película que le correspondía. Mientras ella estaba haciendo la mímica de acostarse, tratando de decir que se trataba de ‘El Caballero de la Noche’, cuando se terminó el tiempo, se dieron cuenta que no se trataba de ningún ‘Caballero de la Noche’ sino ‘El Caballero de la Rosa’.

Sin duda, el momento fue demasiado gracioso para los demás invitados, que no podían creer que Daniela no había leído bien. Ella de una vez se levantó y empezó a reírse de lo sucedido.

A pesar de que no fue con intención, obviamente, Daniela quedó muy mal parada y fue la burla del día.