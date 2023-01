Inició el 2023 y Bogotá lo recibió con granizo en sus calles

Sin duda alguna, Bogotá se posiciona como una de las ciudades más fría de Colombia. Sin embargo, no tanto como para que caiga granizo. Muchas postales dejó la caída de hielo en la ciudad, algunos usuarios felices y otros no tanto.

Lea también: Hay confianza, ¿pero tanta?: Luisa Fernanda W le echa los perros al hermano de Pipe Bueno

Los últimos días del 2022 fueron bastante soleados, por eso, muchos estuvieron sorprendidos al darse cuenta que la Bogotá y sus al rededores, recibió el año no solo con el cielo gris, sino con una lluvia con granizo.

“En Bogotá no hay nieve pero tenemos granizo dia de por medio. Que no digan que no somos una ciudad del primer mundo” “esta cayendo granizo en Bogotá como cosa rara. Que sufridera saber que la semana que viene estoy allá” fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

A pesar de que a algunos les molesta el clima, otros, por el contrario, tratan de buscar el lado bueno a la situación, compartiendo lo bonito que se ven las calles de Bogotá vestidas de blanco.

Sin embargo, ciudadanos ya sabían que esto pasaría, teniendo en cuenta que los pronósticos climáticos ya lo habían anunciado.

“8 días fuera de Bogotá: Sol, brisa, calorcito. 27 segundos en Bogotá: Aguacero con granizo. Jajajajaj ciudad hijo*** te amo y te odio”

Muchos ciudadanos decidieron compartir los diferentes videos y fotos de partes de Bogotá, en donde, efectivamente, se ve el suelo completamente blanco y otros con una lluvia terrible que se ve desde las ventanas.

Lea también: “Póngale cero”: cantante colombiana hizo el ‘oso’ en pleno programa nacional

Aparte de dejar imágenes lindas en redes sociales, lo complicado del granizo es que las vías se congestionan mucho más y los trancones parecen ser eternos.

Aquí algunas fotos tomadas por usuarios sobre el suceso.

A esta hora esta cayendo granizo en el norte de Bogotá. 🥶🌨❄️ pic.twitter.com/MGYJS7iZaE — Carolina Hernández (@CaritoAdvocate) January 6, 2023