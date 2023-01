Le preguntaron a Cintia Cossio qué pensaba sobre la ex de su hermano y contestó furiosa

Yeferson Cossio ha tenido relaciones románticas bastante públicas, lo que ha hecho que muchos espectadores le tengan mucho cariño a las mujeres, especialmente Jenn Muriel, que estuvo al lado de Cossio por más de seis años. Ahora que soy relación terminó, decidieron preguntarle a Cintia qué pensaba de ella y de la nueva novia de su hermano, pero los seguidores quedaron sorprendidos por la forma de responder, para algunos, grosera.

Y es que Cintia y Yeferson son los hermanos más cercanos, pues constantemente aprovechan para viajar y compartir el mayor tiempo posible, por ende, se conocen muchas cosas entre ellos. Además de eso, lo que se había visto en redes sociales, es que Jenn y Cintia se llevaban bastante bien, casi que como hermanas.

Ahora, usuarios decidieron preguntarle a Cintia qué pensaba de la ex y de la nueva novia de Yeferson, a lo que ella contestó “Cerremos tema. primero que todo, ¿yo qué velas tengo en ese entierro?, yo que tengo ue ver con las relaciones de Yef, es que yo no sé si ustedes se meten mucho en las relaciones de sus familiares, pero yo no, no me importa si me gusta la pareja de mi hermano o no, yo lo respeto”

Además de eso, añadió que cuando las relaciones de su hermano acababan, ella no se ponía a comentar ni a llorar por lo que se fue, sino que ella se mantenía bastante alejada de todo lo que tiene que ver con la vida privada de Yeferson.

Obviamente, muchos seguidores comentaron que no les parecía correcta la forma en la que ella contestaba, pues pareciera que estaba de mal genio, ante una pregunta muy simple.