Cintia Cossio arremete contra seguidor por criticarle su vestimenta

De nuevo la creadora de contenido para adultos Cintia Cossio vuelve a ser noticia, y esta vez no por los celos hacia su pareja Jhoan López o alguna broma pesada de su hermano, sino por su insinuante forma de vestir.

Al menos así quedó claro en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram en la que lució un vestido corto entallado en color plateado con ligeras aberturas en falda y pecho que desató la incomodidad de algunos miembros de su comunidad digital.

Es así como al respecto le escribieron “¿Por qué no te vistes mejor para tomar fotos con tu hijo qué ejemplo puedes darle?”. Ante esto la creadora de contenido no se quedó callada y le respondió “Yo le enseño a mi hijo a no meterse en la vida de los demás, y más si los actos ajenos no le hacen daño a nadie. De igual manera, muchas gracias por la sugerencia ❤️”.

La imagen de la disputa fue publicada por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano en la que las opiniones de los usuarios no se hicieron esperar, pues de manera muy dividida cada quien dio su posición al respecto aseverando que están de acuerdo y otros, simplemente en contra.

“Se hacen las dignas 😂 😂 😂 😂 😂 si visten así porque viven de su cuerpo, lo venden. No dan pa más 😂 😂 😂 😂 😂”, “Pero yo amo vestir destapada y con ropa corta, tengo un hijo varón y no se imaginan la calidad de ser humano que es 👏 nada tiene que ver mi vestimenta porque los valores y los principios no se visten se enseñan y se aplican”, son algunos de los mensajes que destacan.