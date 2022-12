Cintia Cossio reveló los motivos por los que fácilmente se puede enemistar con la gente

La creadora de contenido Cintia Cossio para adultos se sinceró en las redes sociales al respecto, pues por medio de sus historias en Instagram contó las diversas formas en las que ha decidido alejarse de ciertas personas.

“Soy muy fácil de dejar de hablarles a las personas, o sea no necesito que me hagan demasiado heavy para dejarles de hablar, o cuando veo que las personas son una delante de mí y una cuando yo no estoy, no les dejo de hablar porque no me han hecho nada a mí, pero sí cambio mucho, me vuelvo como que muy cortante”.

Indicó que es muy reducido el número de personas que permite entrar en su casa, pues considera que su hogar es un lugar sagrado y que por ello no permite que muchas personas lo pisen.

Pese a esto precisó que puede estar en algún lugar en el que haya alguien con quien tenga algún vinculo amistoso, y que sí esa persona no la percibe cómoda, hará todo lo posible para que cambie de actitud, y se sienta bien.

En ese sentido invitó a una conocida a su casa que estaba pasando por un duro momento, ante esto la invitó a la casa en la que vive con su esposo y su hijo. Pero que en una oportunidad esta alabó mucho a su esposo, lo que le hizo encender las alarmas.

“Casi dos años de eso y le dejé de hablar, porque la verdad, si un amigo o una amiga te dice ‘qué rico una pareja como la tuya ¿Dónde me consigo uno o una así?’ Papi ciérrele puertas de su vida, usted verá, yo soy de las que digo que uno tampoco debe dar papaya”, confesó. Otro motivo es uno que se refiere a las actitudes de las personas cuando están con una persona y lo que hacen cuando esta ya no está.