“Nunca en mi vida había conocido gente tan inmadura como este año”: Juan Duque dispara desde Twitter

Las indirectas entre Juan Duque y Lina Tejeiro en las redes sociales están más vivas que nunca, pese a que ya han transcurrido meses de su estrepitosa separación y recientemente no ha sido la excepción.

“Nunca en mi vida había conocido gente tan inmadura como este año”, escribió en un tuit el cantante de ‘X Ti Lo Digo’ y de inmediato alcanzó la reacción de su comunidad digital que se dividió entre quienes lo apoyaron en sus palabras y también los que le cuestionaron si lo decía por Lina Tejeiro.

Pero la chimba, hoy me emborracho con los míos. — Juan Duque (@wawawanduque) December 28, 2022

“Te estás conociendo mejor? Que gran avance está haciendo la psicología contigo”, “Más inmaduro eres tú qué pasas tirándole indirectas ya sea a Lina o a la que te estés refiriendo 😂”, “Eres joven, conocerás más, en ese proceso te darás cuenta que también haces parte de ese grupo. Es ahí cuando despiertas, te vale ver..., eres un poquito más compasivo, se quiere a todo el mundo con sus luces y oscuridades. No me escuches, yo aún no me considero en ese grupo”, destacan entre las respuestas.

Att: Lina Tejeiro — Camila Sierra (@camilasrra1) December 28, 2022

No haz pensado que este comentario es muy inmaduro? Todos lo hemos sido, sencillamente la vida a todos nos va enseñando. — TuCrush (@LinaRojasC) December 28, 2022

Más inmaduro eres tú qué pasas tirándole indirectas ya sea a Lina o a la que te estés refiriendo 😂 — Pablo Nefuga (@NefugaP) December 28, 2022

Entre los comentarios le recordaron la vez que cambió el nombre de su usuario en esa red social por “Rímel Albeiro”, esto como respuesta directa a la polémica que generó la modelo Lina Tejeiro meses atrás sobre desechar o no esa herramienta de maquillaje como lo es el rímel.

En la actualidad tanto Juan Duque como Lina Tejeiro se encuentran en la ciudad de Cali, por lo que los seguidores de ambos están a la expectativa de que estos se encuentren en cualquier lugar de la región, debido a la Feria de Cali.

