Lina Tejeiro asegura que ella no es apta para cobardes

La bella Lina Tejeiro vuelve a llamar la atención de todos por uno de sus tuits y este en especial ha dejado mucho que pensar a sus millones de seguidores, ya que las palabras terminaron siendo muy duras.

Es así como hace poco publicó “No soy apta para cobardes” y desde su momento ha conseguido una infinidad de reacciones de parte de los usuarios, quienes incluso la tildaron de ‘La Patrona’.

No soy apta para cobardes. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 12, 2022

A la gente no le gustó lo que dijo Lina Tejeiro

Las respuestas al mensaje han estado muy dividas, ya que la señalan de inestable, otros hacen énfasis en que la Lina Tejeiro que se muestra en una red social es muy distinta en otra. Y hubo quienes la calificaron de soberbia e incluso relacionaron el tuit con su ex, Andy Rivera.

“Pero Lina prima hermana, que es qué pasa ya me está preocupando 😩 como que la inestable es usted 😭”, “La Lina de Instagram no es igual a la Lina de Twitter”, “Tan feliz y tirándole puya a Andy, tengo un dejavú, lo mismo hiciste con Norman” y “Hay una línea muy delgada entre amor propio /autoestima y la soberbia/prepotencia. Señora, bájele. Usted no es ninguna diosa”, son algunas de las respuestas que destacan en el tuit.

De momento Lina Tejeiro se encuentra en compañía de su actual pareja Juan Duque —quien sigue esperando ser el intérprete de Darío Gómez en su serie— en una serie de presentaciones en el interior de Colombia, tal como lo demostró en su más reciente publicación en Instagram.

“Eres la casualidad más bonita 🫶🏼 Juan Duque X ti lo digo. Normalizamos tanto el amor a medias que cuando vemos un amor bonito nos aterra. Yo no quiero a medias yo quiero mucho, yo quiero bonito. ♥️”, escribió Lina Tejeiro mientras Juan Duque le dedicaba en un video el mencionado tema.