Restricción de parrillero en Bogotá: ¿seguirá vigente durante diciembre?

El 2022 transcurrió con una medida con la que muchos motociclistas no estuvieron de acuerdo. A principio de año, usuarios salieron a las calles a protestar sobre la medida del parrillero que restringía ciertos días a ciertas horas dos circular a dos hombres en una moto.

La restricción del parrillero se mantendrá para diciembre

Según Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, no tendrá modificaciones. Es decir, los días jueves, viernes y sábado, de 7:00 p.m. a 4:00 a.m. dos hombres no tendrán la posibilidad de movilizarse de esta forma.

“La medida al acompañante en moto, al parrillero se mantiene. Si hay cambios a la medida estaremos haciéndolo público, la medida en este momento se mantiene” aseguró Jimenez.

Dicha restricción estaba impuesta hasta el 31 de diciembre del 2022, por lo tanto, la Alcaldía tendrá que renovarla rápidamente para que no pierda vigencia si desea continuar con la medida para el 2023, situación que parece más cercana que lejana.

Quien no acate la medida impuesta, tendrá que pagar la mitad del salario mínimo.

Ante esto, muchos usuarios que se movilizan en moto, dejaron saber su inconformidad, pues, según lo que alegan, esta medida no asegura protección para la ciudad, sino solamente incomodidad, ya que, a pesar de los diálogos que ha mantenido con la Alcaldía, parece que ellos tomaron una decisión unilateral, aun teniendo en cuenta que para muchos es solamente paños de agua tibia para lo que realmente hay que hacer respecto a la seguridad de Bogotá.