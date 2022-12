Melissa Martínez reveló que se “levantó” a un hombre en Barranquilla ¿Quién es?

Luego de separarse de Matías Mier las redes sociales de Melissa Martínez han sido observadas por miles de seguidores ante cualquier pronunciamiento. Y recientemente no ha sido la excepción pues hace poco Melissa Martínez tuvo una avería con su carro por lo que este se ensució de más y terminó llevándolo a un autolavado, o al menos eso es lo que contó por medio de sus historias en la red social Instagram.

Melissa Martínez se mostró más que molesta porque al parecer tuvo que esperar mucho tiempo, y aseguró que mientras esto ocurría hasta terminó dando gritos, pero horas mas tarde, tras mostrar hasta huellas que grasa terminó en un autolavado y mientras esperaba tranquila con un amigo que le lavaran el carro, el misterioso hombre dijo presente de una manera particular.

“Bueno, Ale me dijo que laváramos aquí, por allá está la lata aquella lavándola. Y yo levanto todavía, me mandaron una cerveza. Que ‘mi jefe te mandó una cerveza’ ja ja ja. Levanto, Ale levanto, me preguntaron ‘¿Ese quién es su novio?’ y yo no, no, no”, dijo de manera eufórica Melissa Martínez, solo que no mostró la cara del hombre.

Muy al contrario de lo que le criticaron días atrás, la presentadora se mostró más que feliz, pues es de recordar que uno de los miembros de su comunidad digital le hizo hace poco un comentario fuera de lugar en uno de sus posts. “Básica esta mujer aparenta más felicidad que la que tiene”, le escribió un seguidor a Melissa Martínez.

Ante esto la periodista no se quedó callada, pues entre las respuestas que también elevó a los buenos comentarios, añadió la de este detractor de una manera más que diplomática. “Una mujer con salud, empleo, empresa y sus padres vivos ¿Que más le pide a la vida? No moleste y pase feliz navidad 🎄”, le respondió Melissa Martínez.