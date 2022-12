‘La Jesuu’ demostró lo mucho que “desprecia” la Navidad con estas curiosas fotos

‘La Jesuu’ sorprendió a sus seguidores al revelar cuál fue el atuendo que escogió para Navidad. Y por su elección, varios de sus fanáticos quedaron sumamente confundidos, ya que no sabían cómo interpretarlo debido a que podría representar que odia esta festividad o que le gusta demasiado.

La influencer suele aprovechar este tipo de celebraciones para derrochar toda su creatividad, tal y como hizo en Halloween al disfrazarse de Depredador, el personaje de las películas de terror y ciencia-ficción. Pero no solo usa atuendos curiosos en este tipo de situaciones, sino también fuera de temporada como la vez que se vistió de sirena, hace unas algunas semanas atrás.

Puede leer: En estado de ebriedad ‘Epa Colombia’ se refirió de nuevo a ‘La Jesuu’ y Andrea Valdiri ¿Qué dijo?

Pero en esta importante fecha decembrina, La Jesuu decidió optar por atuendo más relacionado con la Navidad, sorprendiendo a sus fanáticos en el proceso ya que muchos pensaron que estaría usando un atractivo y revelador estreno como en ocasiones anteriores.

Sin embargo, el 25 de diciembre decidió compartir con sus seguidores una serie de fotos que dejaban ver cuál fue su atuendo del día, mostrándose disfrazada de El Grinch, el famoso personaje de los cuentos del Doctor Seuss.

En las varias imágenes, se puede ver a la joven luciendo con poca ropa y con un maquillaje facial sumamente realista que le da una apariencia similar a la de este personaje. En cuanto a la vestimenta, llevaba un gorro de elfo en color verde y una peluca del mismo tono para ir en conjunto con el trabajo de pintura corporal que llevaba para caracterizar al personaje.

Lea también: “Nadie me toca”: ‘La Jesuu’ reveló qué le diría a su versión del pasado

En las fotos publicadas por La Jesuu también se puede ver que entra en personaje al posar con una actitud malvada, incluso muestra que amordazó a dos mujeres que disfrutaban de las festividades, reflejando esa actitud de desprecio que El Grinch mostró durante la mayor parte del cuento.

Por su parte, los seguidores de la joven manifestaron cierta confusión por el atuendo elegido para ese día, ya que no sabían el motivo detrás de la elección de su disfraz: “Entonces, odia la Navidad y lo refleja vestida del Grinch, o le gusta tanto que se disfrazó de este personaje? No entendí”, “Es Navidad o Halloween?”, “Es Navidad y no día de los brujitos”.