En estado de ebriedad ‘Epa Colombia’ se refirió de nuevo a ‘La Jesuu’ y Andrea Valdiri ¿Qué dijo?

Varios días han pasado desde las últimas polémicas que Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, protagonizó con su exmanager Alejandro Urrea, quien está detrás de la firma Empire House, la acusó de no pagar y comprar algunos de los premios con los que ha sido condecorada.

Seguidamente gritó enloquecida en la calle mostrando cada una de sus adquisiciones automovilísticas en las que incluso le echó en cara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y hasta al papa Francisco de no poseer uno de sus carros.

Pero ahora con algunos tragos de más ha hablado nuevamente de su vida profesional e íntima ante su comunidad digital y revivió una de sus más recientes polémicas como lo fue cuando le pidió a Andrea Valdiri y a Valentina Ruiz, mejor conocida como ‘La Jesuu’ que quiere ser su amiga de nuevo.

“Mis amigos, si ellos no están aquí es porque… maric… obraron mal. Yo nunca he salido a divulgar y hablar mal de ustedes. Si ustedes salen de mí es porque se sacaron dinero, porque conmigo ya no tienen dinero, fama, viajes, ni lujos. Si hablamos de La Jesuu, amo a La Jesuu, es una mujer muy inteligente, con una energía positiva, extraño hablar con ella. Andrea Valdiri, que familia tan hermosa la que tiene. Les deseo lo mejor, si ellas ya no quieren volver a ser mis amigas no importa, les deseo lo mejor, que brillen, que luchen, que saquen sus empresas adelante, que generen empleo. Y nada, que las amo y todas las personas, pues maric… uno independientemente les desea lo mejor, Dios sabe por qué pasan las cosas. Solo Dios sabe”, dijo ‘Epa Colombia’.

En otro tema aseguró que de todas sus ganancias aporta el 10 por ciento de este a la gente que lo necesita. Cuestionó que se le señale cuando al publicar videos la gente le critique que aporte o no dinero, y que solo ella y Dios saben de la forma en la que ayuda a quienes de verdad lo ameriten.