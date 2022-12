Mafe Romero se hizo cirugía estética por comentario que le hizo Agmeth Escaf sobre su cuerpo

Mafe Romero es conocida por ser presentadora del programa de farándula Lo sé todo, que se transmite de lunes a viernes en el Canal 1, la mujer de 31 años que también actúa, ha ido construyendo su carrera en los medios desde que era muy joven participando en programas infantiles con los que fue acumulando experiencia. En novelas, la pudimos ver en El gran Martín Elías del canal Caracol y en Leandro Díaz del canal RCN.

Recientemente Romero fue tendencia nacional porque cerca del final del programa en el que es presentadora, aprovechó que los invitados eran músicos y se levantó de su lugar a bailar con su compañera Elianis Garrido al ritmo de la música, todo iba normal hasta que en uno de los pasos la blusa se le corrió a Mafe y terminó mostrando uno de sus senos, la mujer no se percató de lo que estaba sucediendo y siguió bailando como si nada hasta que sus compañeros de set la alertaron.

Lea también: A presentadora colombiana se le salió una en programa en vivo

Y aunque parezca extraño, precisamente por este motivo es que la costeña es nuevamente tendencia en las últimas horas. Ya que Romero contó que cuando fue parte del programa ‘Feliz día’ de Telecaribe, en donde también estaba como presentador el barranquillero Agmeth Escaf, quien ahora es Representante de la Cámara por el Pacto histórico, este le hizo un comentario acerca de su cuerpo que le cambió la vida.

“Estuve haciendo Feliz día. Te podrás imaginar ese hombre (Escaf) luchando con cinco mujeres. Venía yo de hacer programas infantiles, entré yo a un programa más adulto… Pasó algo chistoso con él. Yo siempre he sido muy chiquita. Tengo 31 y parezco de 25. Cuando eso no tenía la cirugía (de nariz). Un día Agmeth me dijo: ‘Mafe, hay que hacer algo’”, dijo durante una entrevista con conocido yotuber ‘Diva Rebeca’.

También le puede interesar: ¿Elianis Garrido está enferma? La presentadora habló de su prolongada ausencia en Lo sé todo

“Te estás viendo muy niña en comparación a tus otras compañeras. Yo te recomiendo, tenlo como opción de operarte los senos”, asegura que le dijo Escaf como comentario profesional, algo que ella vio como una buena recomendación “Fue lo mejor que pude haber hecho… A él le debo el haberme operado los senos. Él fue el que me metió esa idea. Y ese diciembre de 2016 me operé. Lo sufrí porque me dolió mucho”, puntualizó Romero en referencia al tema.