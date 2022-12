¿Elianis Garrido está enferma? La presentadora habló de su prolongada ausencia en Lo sé todo

Elianis Garrido es uno de los personajes que mejor ha sabiado aprovechar su paso por ‘Protagonistas de Nuestra tele’, del show no salió en buenos términos proque se peleó con un compañero, terminando literalmente ‘agarrados de las mechas’, por lo que fue expulsada, pero contrario a lo que se podia pensar que su carrera ni siquiera había empezado y ya había terminado, la costeña decidió aprovechar su ‘pantallazo’ y empezó a moverse en el mundo del espectáculo.

Lea también: ¿No tenía ropa interior? Elianis Garrido usó un vestido que casi la deja al descubierto en medio de un evento

Ahora es una presentadora muy conocida, participando en el programa Lo sé todo, además es invitada por diferentes marcas para hacer publicidad, presenta también en eventos y es empresaria con diferentes productos. Garrido también es reconocida por ser bastante activa en sus redes sociales, en especial en Instagram a donde constantemente comparte fotos, videos e historias contando momentos de su vida, haciendo ejercicio, bailando, que es otra de sus pasiones además de la actuación y la presentación.

Precisamente en relación a la presentación sus seguidores están bastante extrañados porque desde hace varios días no aparece en Lo sé todo y sus compañeros la han saludado en vivo, pero no han informado porque no está en el programa, hasta han llegado a decir que ‘se está recuperando’, lo que ha despertado los rumores en relación a una posible enfermedad. Ante estos comentarios, la misma Garrido quisó usar sus redes para explicar lo que le está sucediendo.

También le puede interesar: Elianis Garrido les ‘cayó la boca’ a quienes la critican por no subir fotos y videos con su esposo

Aunque no dio muchos detalles, en su cuenta de Instagram dijo que se sometió a una cirugía “Estoy bien, recuperándome satisfactoriamente”. Lo que generó más dudas, aunque en una historia más reciente se le puede ver junto a una mujer de la tercera edad y tiene un vendaje en su nariz, lo que hace presumir que se sometió a una rinoplastia y por esta razón es que no está en televisión.