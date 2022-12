¿No tenía ropa interior? Elianis Garrido usó un vestido que casi la deja al descubierto en medio de un evento

Elianis Garrido es recordada por haber sido una de las participantes más polémicas del reality ‘Protagonistas de nuestra tele’, de donde fue expulsada tras irse a los golpes con otro concursante. La costeña me lugar de quedarse ahí decidió seguir con su carrera en el mundo del espectáculo y ahora es una presentadora muy conocida, participando en el programa Lo sé todo, además es invitada por diferentes marcas para hacer publicidad, presenta también en eventos y es empresaria con diferentes productos.

Garrido también es reconocida por ser bastante activa en sus redes sociales, en especial en Instagram a donde constantemente comparte fotos, videos e historias contando momentos de su vida, haciendo ejercicio, bailando, que es otra de sus pasiones además de la actuación y la presentación. Allí constantemente se deja ver en diferentes eventos, algunos como invitada y en otros como anfitriona.

Precisamente hace poco la costeña compartió una foto en el que dice “Gracias @leymartinorozco por esta invitación tan especial para mi como Barranquillera y esta oportunidad como presentadora oficial”, haciendo referencia a los Premios luna, un evento en donde se reconoce el talento de los musicos colombianos y del cual según contó la costeña ella tuvo un papel bastante importante.

Pero más allá de los elogios que se ganó Garrido por haber sido escogida para este evento, hubo otro detalle bastante llamativo que generó bastantes comentarios de los internautas y es en referencia al vestido que utilizó para la premiación. Elianis utilizó un vestido verde con unos cortes bastante profundos que dejaban lucir la figura trabajada de la costeña, esto mismo hizo que se vieran comentarios como “El vestido no fue el indicado es mi humilde opinión”, y es que incluso hay en imágenes en que pareciera que no llevaba nada debajo. No obstante la mayoría de comentarios fueron positivos y de apoyo a la belleza y talento de la costeña.